Fundermax: Eine Fixgröße am Weltmarkt

Alles begann, als Karl Funder 1890 in St. Veit an der Glan in Kärnten ein Sägewerk erstand. 133 Jahre später ist Fundermax Teil der Constantia Industrieholding, verfügt weltweit über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist eine Größe in Sachen Plattenproduktion.

Von Rohspanplatten, beschichteten Spanplatten, Schichtstoffplatten, Compactplatten über Kompaktlaminat bis hin zu flammhemmenden und brandbeständigen Fassadenplatten (hier ist man sogar Weltmarktführer). Im Industriezentrum NÖ Süd befinden sich nicht nur der Verwaltungs-, sondern – neben St. Veit und Neudörfl (Burgenland) – der österreichweit dritte Produktionsstandort mit etwa 500 Mitarbeitern.

Unternehmenssprecher und Geschäftsführer Gernot Schöbitz ist stolz, dass das Schlagwort „Kreislaufwirtschaft“ nicht nur gepredigt, sondern umgesetzt wird. Für die (Roh-)Spanplatten werden Holzspäne (de facto Abfallprodukt) und spezielles Kraftpapier (aus dem eigenen Werk in Norwegen) gepresst. „Upcycling in qualitativ hochwertigem Stil“, betont Schöbitz. Nicht weniger als 6,5 Millionen Quadratmeter Kompaktlaminat verlassen jährlich das Werk.

Zudem sei das Unternehmen Überschussproduzent für Fernwärme und Strom und setze auf umweltfreundliche Energie vom Dach, wo eine 7.000 m² große Photovoltaikanlage installiert wurde. „Wir konnten unseren CO₂-Fußabdruck deutlich reduzieren“, merkte Schöbitz an. Wiewohl man für die Herstellung einiger Produkte „nach wie vor Gas benötigt. Aber auch da haben wir schon Alternativkonzepte in der Pipeline“.

2021 sei „hervorragend gelaufen. Wir waren ausverkauft“. Man habe gemerkt, dass Private und Unternehmen die Lockdowns nutzen, um Sanierungen und Erneuerungen vorzunehmen. Der Aufschwung hatte im Vorjahr ein abruptes Ende: „Wir haben uns aus Russland zurückgezogen und den Ukraine-Markt verloren. Wir haben diesen deutlichen Rückgang allerdings ohne Personalabbau gestemmt und uns intensiv mit neuen Designs und Kollektionen beschäftigt. So haben wir es geschafft, dass wir erstmals mit zwei neuen Kollektionen in einem Jahr am Markt sind.“

Schöbitz‘ Ausblick: „Wir sind auf Rohstoffe angewiesen. Holz und Papier sind wesentlich teurer geworden. Wir kaufen etwa um eine Viertel Milliarde Euro ein. 70 Prozent davon bleiben in der regionalen Wertschöpfung.“ Die aktuelle Ausrichtung des Unternehmens lautet: „Egal, was kommt. Wir fahren auf Sicht.“ 80 Prozent der Produkte sind für den Export bestimmt.

