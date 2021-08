Der künftige „Freizeitpark“ entsteht unmittelbar neben dem Brunner Tennis Club und wird sowohl von der Bahnstraße als auch vom Rennweg aus zugänglich sein. Die Eröffnung der Pumptrack-Bahn mit einem eigenen Bereich für Kleinkinder und Rollstuhlfahrer ist bereits vor den Herbstferien geplant.

Der etwa zwei Meter breite „Biketrail“ hat eine Länge von 250 Metern und ist mit Wellen und weiteren Elementen wie Steilwandkurven oder Sprüngen versehen. Die asphaltierte Anlage kann mit Rädern, Mini-Rollern, Skateboards oder Inline-Skates befahren werden.

Die Wasserleitungs-, Kanal- und Modellierungsarbeiten am Gelände sind bereits gestartet. Der schon vorhandene Beachvolleyballplatz sowie eine Ballsport-Hartplatzanlage werden gerne genutzt, weiß Gemeinderätin Gabriele Schiener, SPÖ. „Die Kombination aus Parkanlage und verschiedenen Sportaktivitäten ist spannend. Auf diesem großen Areal ist es möglich, die Menschen generationenübergreifend in der Natur bei sportlichen Aktivitäten zusammenzubringen.“ Für Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, ist die neue Freizeitanlage „ein weiterer Meilenstein für Junge und Junggebliebene, die sich in ihrer Freizeit gerne austauschen und körperlich betätigen wollen“.

Alles in allem wird das Gesamtprojekt – unter anderem mit einem Pavillon samt WC-Anlage, Außendusche und Trinkbrunnen, Naturliegewiese, Hundeauslaufzone und Motorik-Park mit Waldspielgarten etwa 2,5 Millionen Euro kosten und im Sommer 2022 fertig sein.