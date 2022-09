Allee für den SCS-Gründer in Vösendorf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Hannes Fenz, einer der Mieter der ersten Stunde, hat nicht locker gelassen und ist bei Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, und Centermanager Zsolt Juhasz auf offene Ohren gestoßen. Am Sonntag war es soweit: Hans Dujsik (1924 bis 2003), Gründer der 1976 eröffneten Shopping City Süd, bekam eine Allee. Und der anschließende Kreisverkehr im SCS-Park wurde dem legendären Bürgermeister Franz „Rafi“ Rafetseder (1919 bis 2002), SPÖ, gewidmet, der den politischen Grundstein für das Einkaufszentrum gelegt hatte.

Christian Konrad, langjähriger Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes und NÖ-Landesjägermeister, hatte „das Privileg, Hans Dujsik gekannt zu haben. Nicht nur als Waidkamerad. Er hat schon mit der Auswahl des Standortes für die SCS in bester mitteleuropäischer Lage Weitblick bewiesen. Ich habe viel von ihm gelernt“.

Einkaufen als Teil der Freizeitgestaltung

Herbert Schimetschek gehört dem Vorstand der Hans Dujsik-Privatstiftung an. Er erinnerte sich an den Moment, als Dujsik mit einem Konzept aus Amerika heimkehrte: „Einkaufen soll gleich Freizeitgestaltung sein.“ Sogar mit Südseeflair, den die „Pyramide“ versprühen sollte. Dass zumindest diese Idee nicht erfolgreich war, sei auch der B17 zuzuschreiben, die wie eine Trennlinie zwischen SCS und Erholungsstätte wirkt(e), meinte Schimetschek. Dennoch: „Hans Dujsik war ein gestandener Kaufmann, ein großzügiger Mensch, der nicht nur Ideen, sondern auch Mut zum Risiko hatte.“

Die SCS ist eine Stadt, die alles hat“

Hannes Fenz, Obmann der Interessensvertretung der SCS-Mieter, war mit einem Schallplattengeschäft unter den ersten Mietern: „Die positive Ausstrahlung bei der ersten Mieterversammlung war umwerfend. ,Werdet’s sehen, das wird was’, hat Hans Dujsik damals gemeint – und recht behalten.“ Fenz war es auch, der Jahre später das „Shopping intern“-SCS-Kundenmagazin aus der Taufe hob: „Die SCS ist eine Stadt, die alles hat“, merkte Dujsik an: „Jetzt sogar eine eigene Zeitung.“ Juhasz hat Bedeutendes in seinem Büro stehen: „Ich habe die Ehre, hinter dem Original-Tisch von Hans Dujsik die Zukunft der Immobilie Westfield Shopping City Süd weiterzuentwickeln.“

Für Koza sind die beiden geehrten Personen „untrennbar mit dem Wohlstand Vösendorfs verbunden“. Der eine, Hans Dujsik, sei mit seiner Idee, „Visionär gewesen, Franz Rafetseder war jemand, der an Visionen geglaubt hat, offen für Neues war“. Konsum, Metro und SCS waren Meilensteine in der 30-jährigen Rafetseder-Ära, betonte Koza.

Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, bedankte sich bei allen, die das „bleibende Andenken an zwei Visionäre möglich gemacht haben“. Die Shopping City Süd habe für Niederösterreich enorme Bedeutung, vor allem als größter blau-gelber Arbeitgeber mit 5.000 Arbeitsplätzen.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.