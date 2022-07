Fotoausstellung: Wandel sichtbar gemacht in Kaltenleutgeben

Werbung

Zur Fotoausstellung „Lebensbilder in Niederösterreich – Bilderleben in Kaltenleutgeben“ luden Bürgermeisterin Bernadette Geieregger, ÖVP, und Gemeindevorständin Theresa Edtstadler-Kulhanek, ÖVP, anlässlich 40 Jahre Marktgemeinde in den Emmelpark. In Zusammenarbeit mit Archivar Hans Steiner fotografierte Viktor Andreas Haunold Häuser und Plätze nach alten historischen Vorlagen neu.

Kaltenleutgeben war Kurort, Wintersportgebiet und Industriestandort. Zehn Motive wurden gewählt, um die Geschichte des Ortes in den öffentlichen Raum zu bringen. „Mit dieser Ausstellung wollen wir Erinnerungen wecken und unsere Bürger anregen, ihre Erinnerungen an das vergangene Kaltenleutgeben wieder aufleben zu lassen“, erklärt Geieregger.

Alte und neue Fotos bestimmter Plätze werden bei dieser Fotoausstellung gegenübergestellt. So wird sichtbar, wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben. Die Ausstellung ist bis in den Herbst hinein im Emmelpark frei zugänglich.

