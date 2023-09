Alles neu im Neusiedler Viertel

Kein Wunder - denn in keinem anderen Grätzel Mödlings hat sich in den letzten Jahren so viel getan wie ebendort. Nach dem Abriss der Gendarmeriezentralschule verändert sich das Neusiedler-Viertel stetig, Reihenhäuser und geförderter Wohnbau sind bereits fertiggestellt. Aktuell konzentrieren sich die Bautätigkeite auf die Technikerstraße: Gegenüber der HTL wächst das Gebäude mit Nahversorger und betreuten Wohnungen.

Knapp 50 Personen nahmen an zwei Führungen teil, als Expertinnen und Experten waren Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, Stadtentwicklungs-Referatsleiterin Marita Widmann, Martin Nikisch und Günther Reinisch von der ARE Austrian Real Estate, Christine Janiczek von MBM Architekten sowie Gert Domenig und Anne Sulzberger vom Stadtteilmanagement dabei. Die Touren starteten am „Fliegenspitz“ und führten entlang des geplanten mehrgeschoßigen Wohnbaus bis zum zukünftigen Nahversorger an der Technikerstraße und endete bei den zukünftigen Stadtvillen in der Quellenstraße. Auch der neue Kindergarten in der Quellenstraße konnte besichtigt werden.

www.neusiedlerviertel.at