Freie Fahrt bei Rot für Radfahrer an bereits sieben Örtlichkeiten

Nach einer Novelle der Straßenverkehrsordnung dürfen Radfahrer auch abbiegen oder geradeaus fahren, wenn die Ampel rot ist. Das allerdings nur an ausgewählten Örtlichkeiten und bei Vorhandensein eines Verkehrszeichens, das auf eben jene Ausnahme hinweist.

Was in Wien schon gang und gebe ist, hält nun auch in Mödling Einzug. Verkehrsreferent & Vizebürgermeister Rainer Praschak, Grüne, ist „sehr froh, dass die Bezirkshauptmannschaft die ersten Ausnahmen genehmigt hat“. So können Radfahrer bereits in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Zentrum bei Rot legal rechts in die Jakob Thoma-Straße einbiegen. Allerdings erst nach einem Stopp, denn das Anhalten ist zwingend vorgeschrieben. Ebenso wissenswert: Das Verkehrszeichen stellt lediglich eine Option dar. Man kann nach wie vor Grünlicht abwarten.

Aktuell gibt es bereits sieben Möglichkeiten (an manchen Örtlichkeiten in mehreren Relationen), wo Radfahrer bei Rot einbiegen oder geradeaus fahren dürfen, „die nächste Tranche ist schon eingereicht“, merkt Praschak an: Hauptstraße/Badstraße, Hauptstraße/Jakob Thoma-Straße, Wiener Straße/Gabrielerstraße, Neudorfer Straße/Karlsgasse/Am Schulweg, Guntramsdorfer Straße/Weißes Kreuz-Gasse.