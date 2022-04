Ermittlungen Wiener Bestellbetrügerin in Vösendorf aufgeflogen

E ine Bestellbetrügerin aus Wien ist in Niederösterreich ertappt worden. Die 51-Jährige soll laut Polizeiangaben von Dienstag mindestens 30 bei einem Händler georderte Artikel - überwiegend Bekleidung und Haushaltsprodukte - ausgetauscht bzw. manipuliert und in einer Filiale in Vösendorf (Bezirk Mödling) zurückgegeben haben.