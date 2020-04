Was der Exekutive die Ermittlungen erleichterte, war die Tatsache, dass am Ort des Geschehens eine BMW-Seitenspiegelabdeckung samt Seriennummern aufgefunden wurde. Knapp eine Woche nach dem Vorfall wurden die Beamten tatsächlich fündig. Eine neue Spiegelabdeckung wurde in eine Werkstatt geliefert, der Besitzer des Fahrzeuges, ein Perchtoldsdorfer, wegen des Verdachts des schweren Betruges einvernommen. Der Mann zeigte sich geständig, den Verkehrsunfall verursacht und im Anschluss den gefälschten Unfallbericht bei der Werkstatt verwendet zu haben. Der Perchtoldsdorfer wurde angezeigt.