Vorerst unbekannte Täter verübten von August 2018 bis November 2019 eine Serie von Pkw-Diebstählen. Die Autos wurden von Firmen- und Parkdecks gestohlen, und zwar in Stockerau von einem Parkdeck, in Perchtoldsdorf von einem ortsansässigen BMW-Händler sowie in Wien 10 und Wien 11.

Um die gestohlenen Autos außer Landes zu bringen, entwendeten die Autodiebe auf dem Weg zu den Tatorten von abgestellten Fahrzeugen 20 Kennzeichen, die später auf den gestohlenen Autos montiert wurden. Danach dürften sie mit den gestohlenen Fahrzeugen über den Grenzübergang Nickelsdort nach Ungarn ausgereist sein, um die Fahrzeuge nach Budapest zu bringen, wo sie zur Verwertung in alle Einzelteile zerlegt wurden.

Polizei ermittelte gleich in zwei Ländern

Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, konnten durch intensive, akribische Ermittlungen mit umfangreichen internationalen Ermittlungsmaßnahmen und Unterstützung der ungarischen Behörden, insbesondere der Kriminalabteilung in Budapest (KFZ Gruppe), vier gestohlene Fahrzeuge sicherstellen und an die Geschädigten ausfolgen.

Drei ungarische Staatsbürger im Alter von 29, 34 und 55-Jahren sowie drei polnische Staatsbürger im Alter von 30, 40 und 47-Jahren konnten als Beschuldigte zu insgesamt 40 Straftaten mit einer gesamten Schadenssumme von mehr als 365.000 Euro ausforscht werden. Von der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde gegen alle Beschuldigten EU-Haftbefehle erlassen.

Die drei beschuldigten Polen und der 55-jährige ungarische Staatsbürger sind nicht geständig. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Die beiden Ungarn im Alter von 29 und 34-Jahren wurden von den ungarischen Behörden an Österreich ausgeliefert. Sie sind nicht geständig und wurden am 13. Juli in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Über beide Beschuldigte wurde die Untersuchungshaft verhängt.