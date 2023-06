Doris DiGiorgio nicht mehr im Hennersdorfer SPÖ-Gemeindevorstand

Di Girogio, jetzt verehelichte Graf, möchte zu der ganzen Causa nichts sagen. Vielmehr spricht Bertan Özcan, der neue, starke Mann der SPÖ Hennersdorf. Er spricht von einem Generationenwechsel, mit dem sich die SPÖ im Hennersdorfer Gemeinderat neu aufstellt. Der 22-jährige Bertan Özcan bedankte sich für die Wahl zum Klubobmann der SPÖ und zum geschäftsführenden Gemeinderat: „Hennersdorf hat mich, seit ich hier lebe, unglaublich begeistert – allem voran die Menschen hier. Mit harter Arbeit möchte ich in dieser Position etwas zurückgeben.“ Andreas Brauneder wurde zum stellvertretenden Klubobmann der SPÖ gewählt und blickt entschlossen in die Zukunft: „Wir werden jene Themen ansprechen, die den Menschen im Ort am meisten am Herzen liegen und das dann gemeinsam mit der Bevölkerung gegenüber der ÖVP-Mehrheit vertreten“, sagt der 44-jährige und freut sich herzlich über alle, die an diesem wichtigen und wertvollen Prozess teilhaben möchten.

Seine neue Rolle als neuer Klubomann möchte Bertan so anlegen, gemeinsam mit den Menschen im Ort die Missstände in Hennersdorf aufzuzeigen und stark dagegen aufzutreten: „Mit der Mietpreisbremse bei Gemeindewohnungen zum Beispiel hätten wir eine positive Wirkung auf das Schicksal von 50 Familien erreichen können.“ Dem Bürgermeister wäre das aber zusätzliche Aufwendungen von nur 0,25 Prozent im Jahr 2023 nicht wert gewesen und Bertan führt weiter fort: „Das darf in einer kleinen Ortschaft, wo wir umso stärker zusammenhalten müssen, einfach nicht sein.“ Die SPÖ-Fraktion bedankt sich bei Doris Graf für ihren Einsatz der letzten drei Jahre im Gemeindevorstand, sowie für die Zusammenarbeit. In der letzten Gemeinderatssitzung sagte Graf, weiter im Gemeinderat verbleiben zu wollen.

Allerdings macht bereits ein neues Gerücht die Runde: sie habe Ambitionen, in die Reihen der ÖVP zu wechseln. Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP, sagt dazu: Doris Graf wird weiterhin einige Aufgaben in meinem Namen erledigen bzw diese betreuen, die die Themen Sport, Blackout & Katastrophenschutz und das Rote Kreuz betreffen. Doris Graf war Spitzenkandidatin der SPÖ, sie ist Teil der SPÖ Fraktion und die Liste trägt sogar ihren Namen, ein Wechsel zur ÖVP ist ausgeschlossen. Wir arbeiten mit allen, die etwas für Hennersdorf erreichen oder umsetzen wollen und nicht nur billige Schlagzeilen produzieren und permanent versuchen aufzuhetzen gerne zusammen“, kann sich Heindl einen Seitenhieb auf die neue SPÖ-Führung nicht verkneifen.