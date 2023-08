Ernte in Mödling: Getreide leidet, Herbstkulturen freuen sich

Getreide gibt es heuer mehr als normalerweise, nur die Qualität musste unter dem Wetter leiden. „Das liegt am trockenen Frühjahr“, weiß Bezirksbauernkammer-Obmann und Landwirt Johann Tröber,. „Und dann kam der Regen verbunden mit Kälte.“ Der Preis orientiert sich an der Qualität, so viel steht fest. „Wie der aber heuer ausschauen wird, kann man überhaupt noch nicht sagen“, ergänzt der Vösendorfer. Derzeit werde daran gearbeitet, die Menge „so gut wie möglich am Markt unterzubringen“.

Der starke Regen der vergangenen Wochen freue jedenfalls die Herbstkulturen, erklärt Tröber. „Zuckerrübe, Sojabohne, Sonnenblume und Mais haben sehr unter der Trockenheit gelitten. Ob der Regen rechtzeitig gekommen ist, lässt sich noch nicht ganz sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich.“ Um auch zukünftig auf extremere Witterungen vorbereitet zu sein, werden zunehmend Pflanzen gezüchtet, die tolerant gegen Hitze und Trockenheit sind.

„Der Klimawandel ist längst da“

Für Karin Feichtinger, Landwirtin aus Münchendorf und Bauernbund-Bezirksobfrau, war der diesjährige Sommer „sehr herausfordernd. Hohe Fixkosten, zu heißes Wetter. Trotzdem sieht Feichtinger die Situation pragmatisch: „Der Bauer hat unter dem freien Himmel den Arbeitsplatz, das ist klar. Er muss einfach mit dem Wetter leben. Aber es wird wärmer, wir sehen, dass der Klimawandel längst da ist. Und wir wissen nicht, was noch auf uns zukommen wird.“

Für die Zukunft wünscht sie sich „von der Politik Taten statt Worte. Ständig werden gute Ackerböden versiegelt. Wertvolle Fläche geht verloren. Grund und Boden sind ein wertvolles Gut, das muss uns allen bewusst sein.“ Besonders wichtig ist Feichtiger, dass „die Bauern und Bäuerinnen in Österreich weiterhin das Land versorgen können und eine Abhängigkeit von Importen vermieden werden kann“.

Bauernbund-Obfrau Karin Feichtinger in einem Sojabohnen-Bestand. Foto: privat

Viel Pflege für den Wein

Die Weinernte steht erst bevor. Der viele Regen sorgte für einen „hohen Krankheitsdruck“, erklärt Winzer und Kammernobmann-Stellvertreter Christian Schabl aus Gumpoldskirchen. „Es ist ganz wichtig, den Pflanzenschutz gut und tagesaktuell zu machen. Wenn man das macht, dann kann durchaus eine gute und qualitativ-hochwertige Ernte eingefahren werden.“

Der Erntezeitpunkt verlagert sich voraussichtlich um sieben bis zehn Tage nach hinten in die zweite Septemberhälfte. Grund dafür war auch hier die Witterung der letzten Wochen und Monate: „Die hohen Temperaturen und der Regen haben das Pilzwachstum sehr unterstützt. Es ist in den Griff zu kriegen, aber wenn man heuer mit der Pflanzenpflege ein bisschen schleißig war, wird man dafür bestraft.“