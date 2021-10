Bäckerei Kolm: Segen für die Speckstangerl in Mödling

In der altehrwürdigen Produktionsstätte in der Hauptstraße Ecke Kipferlgasse, in der seit 120 Jahren gebacken wird, hat man längst den räumlichen Zenit erreicht; eine Erweiterung und Modernisierung war aus Denkmalschutzgründen nicht möglich. Also machte die Familie Kolm Nägel mit Köpfen und übersiedelte nach Ostern in den neuen Standort, die ehemalige Boulder-Halle in der Schleussner-Straße – die NÖN berichtete.

In der Vorwoche wurde die Produktionsstätte offiziell eröffnet und durch Pfarrer Adolf Valenta gesegnet. Firmenchef Jörg Kolm betonte einmal mehr: „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, an unserem traditionellen Handwerk festzuhalten, um weiterhin die gewohnte Qualität zu gewährleisten. Wir sind nicht größer oder maschineller geworden, unsere beiden Geschäfte in Mödling und Hinterbrühl blieben unverändert bestehen.“

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, gratulierte und freute sich, dass „das Familienunternehmen, welches bereits in dritter Generation geführt wird, weiterhin am Standort Mödling bleibt und die Mödlinger auch künftig nicht auf ihre Kipferl und Speckstangerl verzichten müssen“, das ehemalige Bäckereioberhaupt Gerhard Kolm sprach seinem Sohn „Anerkennung und Lob für seinen Mut und sein Engagement“ aus. Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, war es vorbehalten, gemeinsam mit Backstubenleiter Pal Hajdaraj den Startknopf der (Misch-)Maschine zu betätigen, um sicherzustellen, dass es auch am nächsten Tag wieder Brot & Gebäck in den Kolm-Geschäften gibt.

Unter anderem gratulierten Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck, ÖVP, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller, Obmann Martin Fürndraht und Gastronom Marcus Schelivsky zur Umsetzung des Projekts in sechsstelliger Euro-Höhe, das für die Familie Kolm „kein Sprung ins kalte Wasser ist. Es ist alles durchgerechnet“.