Deutscher Garten-Disconter will auch in der SCS punkten

Vor fünf Jahren war das Ende für Elektro Haas im SCS-Park in der Hans Dujsik-Allee besiegelt. Seit diesem Zeitpunkt standen die weitläufigen Räume leer. Ebendort hat nunmehr der deutsche Discounter „Thomas Philipps“ seine Tore geöffnet. Das Familienunternehmen bietet auf 2.000 m² und einem großzügigen Gartenbereich alles, was für Haushalt, Heim, Garten und Tier gebraucht wird; aktuell auch Christbaumschmuck, Lichterketten, Weihnachts-Deko, Kerzen, Geschenkpapier und Wintersportausrüstungen.

Die Sorge um Inflationsraten beantwortet Österreich-Geschäftsführer Martin Gaber so: „Unser gesamtes Angebot gibt es zu deutschen Discounter-Preisen. Das Sortiment ist um bis zu 70 Prozent günstiger als bei anderen österreichischen Händlern.“ Westfield Shopping City Süd-Center Manager Juhasz Zsolt freute sich, „einen weiteren attraktiven Shop bei uns begrüßen zu dürfen“, Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, zeigte sich „begeistert, wenn ich sehe, wie sehr unser Wirtschaftsstandort floriert und wächst“.

Das "Thomas Philipps"-Team für den Standort Vösendorf. Foto: Adrian Almasan

Was einst als Fünf-Mann-Betrieb begann, ist heute mit über 250 Märkten in Deutschland und nunmehr sieben in Österreich einer der erfolgreichsten, deutschen Discounter rund um Heim und Garten. Das 1986 von Thomas Philipps gegründete Unternehmen wird mittlerweile in zweiter Generation von Sohn André Philipps geführt. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf der Kombination aus einem umfangreichen Sortiment zu sehr attraktiven Preisen. Die Geschäftsführung für Österreich hat André Philipps gemeinsam mit Martin Gaber übernommen.

www.thomas-philipps.at