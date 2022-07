Eröffnung Feuerwehrfest in Brunn am Gebirge: Helfer als Partyorganisatoren

M it nur einem Schlag hat Bürgermeister Andreas Linhart o'zapft und am Freitagabend das Feuerwehrfest in Brunn am Gebirge eröffnet.