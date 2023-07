Fünf Millionen Euro, die sich lohnen

Modernes Design, gewissenhaft umgesetzte Klimaschutzanforderungen, viele Außen- und Grünbereiche sowie ein professionelles Kindergartenteam zeichnet dieses Gesamtprojekt, errichtet durch die Marktgemeinde Brunn am Gebirge, aus. Nach zehn Monaten Bauzeit und einer Gesamtbrutto-Investitionssumme von fünf Millionen Euro wurde der Kindergarten Franz Schubert-Straße 24 nunmehr eröffnet.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, ist stolz, dass „dieses Vorzeigeprojekt als wertvolle Basis zur Entwicklung unserer Jüngsten geschaffen werden konnte und gleichzeitig wichtige Anforderungen in Richtung Klimaschutz erfüllt“. Bürgermeister-Stellvertreter Chris Schmitzer, NEOS, ist zufrieden, dass „auch großer Wert auf eine vernünftige Verkehrslösung gelegt wurde. Mit vereinten Kräften gelang es, ein sinnvolles Arrangement für den Bring- und Holverkehr der Eltern – zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem Auto“. Die offizielle Eröffnung nahm Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, im Beisein von Bezirkshauptmann Philipp Enzinger und SPNÖ-Klubobmann Hannes Weninger vor.

Der Kindergarten befindet sich im direkten Anschluss an die Volksschule. Der kindgerechte Maßstab der einzelnen Baukörper der Schule wird auch im Kindergarten weitergeführt und schafft so einen harmonischen Gesamteindruck. Im Erdgeschoß besteht der Cluster aus drei Gruppenräumen (einem davon für Kleinstkinder) und der Verwaltung. Im Obergeschoß finden sich zwei weitere Gruppenräume sowie ein Raum für Sondernutzungen (Musikschule) und der Erweiterungsbereich, der derzeit in Form einer begrünten Terrasse als zusätzlicher Freiraum genutzt werden kann.

Um der sommerlichen Überhitzung entgegenzuwirken, wurde das Gebäude in Passivhausqualität ausgeführt und der Sonnenschutz ist bereits baulich integriert. Rückversetzte Fensterflächen schaffen einen zusätzlichen, gedeckten Raum im Freien für jede Gruppe und schirmen die direkte, sommerliche Sonneneinstrahlung ab. Der Kindergarten, den Brigitte Lentelink-Weinert leitet, ist wie auch die Schule ökologisch nachhaltig in Holzbauweise gebaut.