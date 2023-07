„Kaffee(H)Auszeit“ in der Mödlinger Pfarre Herz Jesu

Mit dem „Kaffee(H)Auszeit“ in der Pfarre Herz Jesu gibt es ein weiteres Angebot in Mödling, das als Ort des Austausches, der Kommunikation und Beratung für Frauen, Familien bzw. allen Personen, die nach sozialen Kontakten suchen, dienen soll. Das Projekt wurde von einem Team von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern einer sozialen Institution der Stadt Mödling in Kooperation mit der Vorsitzenden des Frauenbeirats der Stadtgemeinde Mödling, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, ins Leben gerufen.

Aus dem Vorstand der sozialen Einrichtung bei der Eröffnung vor Ort ebenfalls dabei waren Stadträtin Roswitha Zieger, ÖVP, und Gemeinderätin Gaby Steiner, SPÖ, aus Brunn am Gebirge - auch in ihren Funktionen als Bezirksfrauenvorsitzende und Obfrau des Vereines Frauenhaus Mödling. Besonderer Dank gilt dem Pfarrgemeindeverband Mödling, der die Räumlichkeiten in der Ungargasse 5 zur Verfügung stellt.

Drechsler und Zieger sind zufrieden: Mit dem „Kaffee(H)Auszeit“ nutze und fördere man „bestehende Strukturen des öffentlichen Lebens und laden zu Begegnungen ein. In einer Zeit, die, angefangen bei der COVID-19 Pandemie bis hin zu verschiedenen Krisen geprägt ist, hat uns allen deutlich vor Augen geführt, wie wichtig soziale Kontakte für unser seelisches Wohlbefinden sind“. Immer mehr Menschen, insbesondere in urbanen Räumen, haben in ihrem sozialen Umfeld kaum Bezugspersonen, mit denen sie regelmäßig plaudern können oder die ihnen zuhören. Dies soll sich durch die „Kaffee(H)Auszeit“ ändern, indem für jene Menschen ein Ort der Begegnung geschaffen wird, an dem sie niederschwellig mit anderen ins Gespräch kommen können und dazu beitragen, die soziale Isolation zu überwinden und das Gemeinschaftsgefühl wiederzubeleben.

Sozialarbeiterin ist vor Ort

Eine Sozialarbeiterin wird bei jedem Treffen vor Ort sein, um Menschen bei Bedarf den Zugang zu verschiedenen Ressourcen und Hilfsangeboten zu erleichtern. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kennen die bestehenden Unterstützungssysteme und können Ratsuchende an geeignete Stellen verweisen oder Besucherinnen und Besucher finden einfach eine Person, die ihnen zuhört, Verständnis entgegenbringt und ihnen bei der Bewältigung ihrer emotionalen Belastungen hilft.

Zielgruppe der „Kaffee(H)Auszeit“ sind von Einsamkeit betroffene Menschen. „Wir möchten die Teilnahme auch jenen ermöglichen, die sich einen Besuch im Kaffeehaus vielleicht nicht leisten können und so einen Ort schaffen, an dem Gemeinschaft und Begegnung im Mittelpunkt stehen“, sind sich die Initiatorinnen einig.

Das nächste Treffen findet am Montag, 24. Juli, von 15 bis 18 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu, Ungargasse 5, statt.