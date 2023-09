Mödlings „Art of Walk“ erfüllt Schuhwünsche

„Art of Walk”, das neue Schuh- und Modegeschäft in der Hauptstraße 23, steht für handgefertigte Schuhe und Taschen aus Italien. Martina Cejka bietet dort ein attraktives, modisches Sortiment, hergestellt nach individuellen Wünschen. Bei der Eröffnungsfeier stellten sich zahlreiche interessierte Kundinnen und Kunden im Geschäft ein. Pfarrer Adolf Valenta segnete die Boutique, Wirtschafts-Stadtrat Gert Zaunbauer wünschte gute Geschäfte und freut sich über das zusätzliche attraktive Angebot in der Einkaufsstadt Mödling. Auch Stadtrat Leo Lindebner und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller ließen sich die Shoperöffnung nicht entgehen.