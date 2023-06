Schlossparkfest ließ keine Wünsche offen

„Wir hatten einen unglaublichen Zustrom, die Menschen kamen aus Nah und Fern, um zusammen zu feiern“, zeigte sich Hannes Koza begeistert, „unser abwechslungsreiches Programm und Angebot spiegelt die Vielfalt unserer Gesellschaft wider. Kombiniert mit einer einzigartigen Kulisse wie dem Schlosspark, was will man mehr.“

Drei Tage lang wurde der Schlosspark in eine mitreißende Festwiese verwandelt. Das Programm war bunt: Neben zahlreichen musikalischen Auftritten und einem breiten Angebot für Kinder und Jugendliche gab es am Samstag die Sportveranstaltung „Vösendorf läuft“ und am Sonntag einen Ausflug ins Mittelalter in Form eines Ritter-Schaukampfes, Frühschoppen inklusive. Der große Zuspruch für das junge Festformat verspricht eine Wiederholung. Für Hannes Koza steht dabei Innovation und Kreativität in der Umsetzung an oberster Stelle, damit das Schlossparkfest jedes Jahr ein „Spektakel und Highlight“ wird.