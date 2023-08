Rund um neuen Kindergarten: Grünraum ja, Ballspielplatz nein

Im Jänner 2023 startet die Baustelle in der Quellenstraße 16 mit dem Einrichten und Absichern des Bauplatzes. Nach dem Rückbau des Spielplatzes erfolgen Aushub und Betonarbeiten für das Kellergeschoß. Im Frühjahr wurden die beiden Obergeschoße und das Dach in ökologisch nachhaltiger Holzbauweise errichtet. Für die Energieversorgung des Niedrigenergie-Gebäudes wurden eine Luftwärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage installiert. Nach dem Einbau von Fenstern und Türen wurde ab April mit dem Innenausbau begonnen. Der Zeitplan konnte punktgenau eingehalten werden. Bereits am 30. August feiert der Kindergarten seine Eröffnung, bevor es am 4. September offiziell losgeht. Sehenswert auch der Kindergarten-Garten mit den Spielgeräten aus Naturholz und die gärtnerische Gestaltung des Freiraumes. Aktuell findet der Innenausbau mit Bodenbelägen, Holzböden etc. statt. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei ausgestaltet und verfügt über modernste Sicherheitstechnik.

Der Kindergarten legt seinen Schwerpunkt auf den MINT-Bereich, auf spielerische Weise sollen die Kinder an die Grundlagen von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik herangeführt werden. Der Kindergarten verfügt über eine eigene Regenwasserzisterne zur Bewässerung der Außenanlage. Für die Energieversorgung wurden eine Luft-Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage samt Energiespeicher installiert. Um ausreichend Freiflächen für die Kinder zur Verfügung zu haben, wurde der Grund des Nachbargrundstückes miteinbezogen.

So wird der Kindergarten mit Ende August aussehen. Foto: GOYA

Was es nicht geben wird, ist ein neuer Ballspielplatz in unmittelbarer Nähe des Kindergartens. Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, verantwortlich für die Entwicklung der Infrastruktur der Stadt Mödling, betont: „Die Ersatzballspielfläche in der Bruno Buchwieser-Gasse/Ecke Technikerstraße bleibt erhalten.“ Der Vizebürgermeisterin ist aber klar: „Wenn man an diesem Ort eine langfristige Lösung schaffen will, dann muss man auch die Betonfläche entsprechend verbessern.“ Um den Ballspielplatz in der Nähe des Jugendarbeiterheimes in der Öffentlichkeit bekannter zu machen, hat das Sportreferat entsprechende Initiativen gesetzt, um Vereinen zu zeigen, was hier alles möglich ist. Drechsler hält es für zumutbar, „dass Jugendliche zwei Straßen überqueren können, um zu einem Ballspielplatz zu kommen“.

Denn der Platz für einen Ballspielplatz ist in der Quellenstraße nicht gegeben. „Wir müssen schauen, wie wir den Grünraum, der in die Carl Zwilling-Gasse hineinragt, am besten gestalten und nützen können. Es soll jedenfalls eine Grünfläche mit großer Aufenthaltsqualität werden, etwa mit einer bequemen Sitzgruppe“, ist Drechsler überzeugt. Denn eines habe die Erfahrung gezeigt: „Plätze vor Kindergärten und Schulen werden von den Eltern oft zur Kommunikation und gegenseitigen Austausch verwendet. Entsprechend sollen diese auch gestaltet sein.“ Sie persönlich freut sich über die baldige Eröffnung: „Sind wir froh, dass es in Mödling Bedarf nach einem Kindergarten gibt. Mödling hat eine Bevölkerung mit einem hohen Altersdurchschnitt, ich bin froh, dass wir auch junge Leute haben.“