Wein und Kultur am Schrannenplatz in Gumpoldskirchen

Landtagsabgeordneter Martin Schuster (2.v.re.) und Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli (3.v.re.) prosteten bei der Eröffnung Bürgermeister Ferdinand Köck, Kulturgemeinderätin Dagmar Händler sowie Weinkönig Alfred III und Weinkönigin Simone I zu. Foto: Sonja Pohl

Der Weinsommer ist eröffnet und startete traditionell mit dem Pre-Opening an einer festlichen Tafel am Freitag. Dabei nahmen 75 Gäste an der vom Pranger bis zum Ortsbrunnen gedeckten Tafel Platz, um das von Johanna Gebeshuber und ihrem Team vom Heurigen „spätrot“ zubereitete 6-gängige Menü unter freiem Himmel zu genießen. Parallel dazu sorgten die Weinsommer-Winzer für eine stimmige Weinbegleitung, die musikalische Umrahmung boten die „Gipsy Prinzen“.

Am Samstag folgte dann die offizielle Eröffnung des 10-tägigen Weinsommers, bei dem feine Weine und Weinschmankerln im besonderen Ambiente des zur Flaniermeile gestalteten Schrannenplatzes geboten werden. Das Organisationsteam rund um Kulturgemeinderätin Dagmar Händler, Wirtin Johanna Gebeshuber und Kurator Thomas Andreas Beck wollen „den Weinsommer zum Festival und Fest für alle Sinne machen: Wir bieten an jedem Festtag stimmungsvolle und abwechslungsreiche Livemusik.“ Bürgermeister Ferdinand Köck schreibt „dem Weinsommer im Reigen der Weinfeste einen außergewöhnlichen Stellenwert zu: Es gehört Mut, Tatkraft und Innovationswille dazu, um Neues auszuprobieren und zuzulassen – der Erfolg gibt dem Veranstaltungsteam recht, denn kaum ein Fest hat so viel Charme und Potenzial wie dieses hier.“

Wienerwald Tourismus-GF Michael Wollinger, Kommandant Rudolf Jagos sowie die Bürgermeister Ferdinand Köck aus Gumpoldskirchen und sein Amtskollege Erich Moser aus der Hinterbrühl (v.li.) genossen die Stimmung am Schrannenplatz. Foto: Sonja Pohl