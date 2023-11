Eröffnung Wiener Neudorfer „Herzfelder Hof“ zieht nun auch E-Bike-Fans an

Frank Aeschbacher (r.) mit Shop-Leiter Alexander Kis. Foto: Petra Wittmann, Petra Wittmann

Werbung Knorr-Bremse Anzeige Innovativ für sichere Mobilität

D er Schweizer E-Bike-Spezialist „m-way“ fasst nun auch in Österreich Fuß: in Wien und in Wiener Neudorf.