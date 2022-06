Frisches Logo fürs Mödlinger Stadtbad

Werbung

Kein Vergleich zu 2020 (500) und 2021 (70). Abgesehen von Corona, sehe es ganz danach aus, als ob „alle Neuerungen, die wir umgesetzt haben, super angenommen werden“, freut sich Stadtbad-Leiter Mehmed Alajbeg. „Ich habe auch noch nie so viele Kleinkinder im Kinderbereich gesehen.“ Die Neugestaltung des Areals für die jüngsten Gäste macht sich bereits bezahlt.

Unzählige Adaptierungen seien finanziell möglich gewesen, da „wir viele Eigenleistungen vorgenommen haben. Ich bin sehr stolz auf das Team“. Jetzt geht es darum, dem altehrwürdigen Stadtbad auch ein frisches Markenzeichen zu geben, betonte Alajbeg. Am Samstag ist es soweit, da wird das Logo präsentiert werden, „das sich durch das gesamte Bad ziehen wird. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über eine neue Kollektion verfügen. Wir werden die schönste Stadtbad-Crew Österreichs haben", schmunzelt Alajbeg. Das Logo solle ein Alleinstellungsmerkmal sein und zeigen, dass "wir keine gewöhnliche Dienststelle der Stadtgemeinde Mödling, sondern ein Unternehmen mit tausenden Kunden sind“.

Dass Enten künftig im Stadtbad eine große Rolle spielen werden, ist kein Geheimnis: „Das Erste, das ich bei meinem Amtsantritt im Bad gesehen habe, waren zwei Enten“, verrät Alajbeg. Damit war klar, die Tiere gehören fix zum „Team“ dazu, haben sogar ein eigenes Gehege bekommen. „Eine Attraktion vor allem für Kleinkinder.“

Die Logo-Enthüllung gibt es im Rahmen eines großen Stadtbadfestes am Samstag ab 8 Uhr, die ersten 100 Besucher erhalten ein Eröffnungs-T-Shirt. All das „bei regulärem Eintritt, denn es wird an diesem Tag sehr viel geboten“, machte Alajbeg deutlich. Stand-up-Paddles, Bubble Soccer, Yoga, Tanzen, Selbstverteidigung, Kinder & Babyschwimmen, DJ, Hüpfburg.

