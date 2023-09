„144 Rettung“: App hat alle Defi-Standorte parat

Anlässlich des „Welttags der Ersten Hilfe“ hat das Rote Kreuz Mödling eine Gelegenheit geboten, lebensrettende Maßnahmen zu erlernen und zu trainieren. In der Fußgängerzone hatten Passanten die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung Wiederbelebungstechniken sowie den korrekten Umgang mit einem Defibrillator zu erproben. Diese Initiative zielt darauf ab, die Bevölkerung für die entscheidende Bedeutung von lebensrettenden Sofortmaßnahmen zu sensibilisieren.

Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Andreas Brunner machte deutlich: „Erste Hilfe kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Das Rote Kreuz Mödling engagiert sich leidenschaftlich dafür, die Fähigkeiten der Gemeinschaft in Bezug auf Erste Hilfe und lebensrettende Maßnahmen zu stärken. Wir sind stolz darauf, so viele Menschen zu sehen, die bereit sind, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in diesem lebenswichtigen Bereich zu erweitern."

Wer sich ehrenamtlich beim Roten Kreuz engagieren will, erhält unter freiwillig.md@n.roteskreuz.at alle Infos. Den Standort aller Defibrillatoren lässt sich im Fall des (Not-)Falles rasch via App „144 Rettung“ erkunden.