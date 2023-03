Beethoven-Musikschule: Ära endet nach 28 Jahren

„Das Dienstverhältnis von Musikschuldirektor Reinmar Wolf zur Stadtgemeinde Mödling wurde mit heutigem Tage im Einvernehmen beendet“, lautet eine kurze Aussendung der Stadtgemeinde Mödling.

In einem Schreiben an die NÖN bestätigt Wolf: „Ich habe heute die einverständliche Auflösung meines Dienstverhältnisses unterschrieben, nachdem die Intrigen gegen mich ein Ausmaß angenommen haben, das weder für meine Gesundheit, noch für den Ruf der Schule erträglich ist.“ Die Beethoven-Musikschule habe er gemeinsam mit dem Pädagogen-Team und den Schülern „in den letzten 28 Jahren zur musikalischen Spitze in Österreich führen können. Das werde ich mir bewahren“.

Er sei „fassungslos über die nebulosen, haltlosen und im Verborgenen bleibenden Anfeindungen und Anschuldigungen und offenbaren Intrigen. Ich habe noch nie jemanden belästigt oder ein unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt. Es wäre aber – da ja alles was Fakten sind im Verborgenen bleibt – zum Schattenboxen gegen Geister geworden. Das kann ich meiner eigenen Gesundheit, meiner Familie und unserer Zukunft nicht zumuten“. Er müsse erkennen, „wie schnell man langjährige Arbeit und einen guten Ruf zerstören kann. Das macht mich traurig“.

