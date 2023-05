Drei Geschäfte in Mödling feierten gemeinsam

Seit rund einem Jahr ist das Kindermodengeschäft „Dies&Das“ in Mödling auf der Hauptstraße 48 beheimatet und bietet laut Eigendefinition von Firmengründerin Snezana Piperac „stylische, hochwertige und leistbare Kindermode in angenehmer Wohlfühlatmosphäre“. Mit dem Kindermodegeschäft direkt in Mödling will sie einen Unterschied machen zu billiger Fast Fashion, „denn gute Qualität und fachliche Beratung, darf auch preiswert sein und wir wollen doch alle nur das Beste für unsere Kinder“, sagt Piperac .

Das Geburtstagsfest wurde gemeinsam mit den auf der Hauptstraße benachbarten Geschäften „Lavendel Design“ und dem norwegischen Feinkost- und Weinspezialisten „Krambu“ organisiert. Über den großartigen Zusammenhalt und die gute Nachbarschaft der drei Geschäfte freuten sich auch Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVO) und Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer (ÖVP), die dem Geburtstagsfest einen Besuch abstatteten und den Unternehmerinnen und Unternehmern weiterhin viel Erfolg in Mödling wünschten.

In Mödling sehr gut aufgenommen

Bei Lavendeldesign gab es einen Workshop zum Bemalen und Designen von Lavendelsackerl, Krambu hatte zur Bratwurst mit Kartoffelsalat nach norwegischer Art und zur Weinverkostung eingeladen. Dies&Das hatte schließlich noch eine Verlosung und Kinderdecke im Programm. „Alle drei Geschäfte wollten sich mit diesem Gemeinschaftsfest einfach bei ihren Kunden bedanken, für die großartige Unterstützung, die Empfehlungen und auch dafür, dass wir so herzlich in Mödling aufgenommen wurden“, betonte Piperac abschließend.

