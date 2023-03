Christoph Luisser aus Biedermannsdorf: „Werde 200 Prozent geben“

Der Jurist, hauptberuflich in der Volksanwaltschaft tätig, zog über die Landesliste (9.) in den Landtag ein und wurde „sehr kurzfristig“ mit der neuen Aufgabe konfrontiert, wie er im NÖN-Gespräch betonte. „Aus Demut vor dem Amt möchte ich mit einem detailierten Statement noch warten. Ich bin ja erst designiert und noch nicht gewählt.“ Es sei ihm jedenfalls „Freude und Ehre, dem Land sowie den Bürgerinnen und Bürgen dienen zu dürfen“. Politische Erfahrung hat der zweifache Vater allemal - er engagiert sich seit 1998 politisch auf kommunalpolitischer (Gemeinderat und Ortsparteivorsitzender in seiner Heimatgemeinde) und Bezirksebene, ist seit 2020 FPÖ-Bezirksparteiobmann in Mödling und Mitglied des Landesparteivorstandes, seit dem Vorjahr auch Mitglied im Bundesparteigericht der Freiheitlichen sowie Bezirksobmann des Verbandes Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeindevertreter NÖ.

Luisser wird als Landesrat Sicherheit, Asyl & Zivilschutz sowie den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) verantworten. Nach der konstituierende Sitzung am Donnerstag will er sich „rasch ein Bild vom Ist-Zustand machen und die Teams kennenlernen“. Eines verspricht Luisser aber schon jetzt: „Ich werde 200 Prozent geben.“

