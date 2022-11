Mehr Raum für Ärzte & Patienten in Breitenfurt

Werbung

Aus der Gruppenpraxis der Mediziner Peter Klar und Julia Saleta wird 2023 das PVZ Wienerwald in Breitenfurt. Mit einem Schwerpunkt auf Digitalisierung, langen Öffnungszeiten, baulichen Maßnahmen und einem umfangreichen Leistungsspektrum will das künftige PVE-Team die Versorgung der Patientinnen und Patienten ausbauen. Schon jetzt versteht sich das Team rund um Laabs Bürgermeister, Arzt und Notfallmediziner Peter Klar als Drehscheibe zwischen Einzelpraxen, Spitalsambulanzen, Rettungsdiensten sowie Pflege- und sonstigen Betreuungseinrichtungen. „Wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sonder vor allem als Ergänzung und zur Entlastung von Spitälern“, betonte Klar bei der Vorstellung des Projekts. Bedarf ist jedenfalls gegeben, denn am Wochenende und an Feiertagen reicht das Einzugsgebiet des Ärztezentrums von Neunkirchen bis Wien. „Viele, die zu uns kommen wollen in kein Krankenhaus“, hält Klar fest.

Für die Bereitstellung des angrenzenden Grundstückes sorgt die Gemeinde. Bürgermeister Wolfgang Schredl, ÖVP, erklärt: „Wir setzen bereits die notwendigen Schritte, damit wir das Grundstück erwerben können, das direkt an das Ärztezentrum angrenzt. Ich als Bürgermeister bin natürlich froh und stolz, dass sich vier Ärzte dazu entschlossen haben, ein wirklich zukunftsweisendes Konzept in die Tat umzusetzen.“ Der Ortschef hat selbst schon einmal privat als Patient die Kompetenz der jetzigen Gruppenpraxis in Anspruch genommen.

„Es ist ein großer Vorteil, dass hier medizinische Untersuchungsgeräte zur Verfügung stehen, wie etwa ein Ultraschallgerät, das in einer Einzelpraxis meist nicht zur Verfügung steht. So konnte noch direkt an Ort und Stelle abgeklärt werden, was zu tun ist, kurze Zeit später war ich schon im Spital in St. Pölten“, erzählt Schredl. Auch diese Untersuchungsmöglichkeiten sollen ausgebaut werden.

Pioniere auf neuem Weg der Patientenversorgung

Beeindruckt vom Konzept des zukünftigen Ärztezentrums Wienerwald zeigte sich auch Gesundheitslandesrat Martin Eichtinger. Das PVZ Wienerwald werde „in der nächsten Runde offiziell bei den Primärversorgungseinheiten mit dabei sein“ und stelle die Primärversorgung „gänzlich auf ganz neue Beine“, lobte Eichtinger.

Auch Robert Leitner von der ÖGK lobte „den Drive und den Enthusiasmus, der hier zu spüren ist“. Denn immerhin solle die Organisationsform eines PVZs auch den hier arbeitenden Ärzten verbesserte, organisatorische Abläufe bringen. Genauso sollen die Patienten von den hier gebündelten medizinischen Möglichkeiten profitieren. Wenngleich das Team auch die Mitarbeit der Patientinnen und Patienten fördern möchte, etwa durch den Ausbau der Telemedizin und in einem zweiten Schritt durch die Implementierung eines externen Patienten-Portals.

Bezirksärztesprecher Peter Fuhrich war in Vertretung von Harald Schlögel, Präsident der Ärztekammer NÖ in Breitenfurt. Er richtete allerdings auch eine Bitte an die politischen Vetreter, was die Finanzierung und die Ausschöpfung eines EU-Fonds zur Unterstützung solcher Projekte betrifft: „Bitte nehmt alle, also auch die niedergelassenen Ärzte mit ins Boot. Vergesst bitte nicht auf die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte.“ Im Resilienzfonds der EU warten 100 Millionen Euro, um abgerufen zu werden. Im Moment ist das nur für Primärversorgungseinheiten möglich.

Miteinander ist gefragt

