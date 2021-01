Bis jetzt hat die Gemeinde mit dem zur Verfügung stehenden Platzangebot jongliert. Dank der NÖ Landesregierung verfügte Biedermannsdorf über die Sondergenehmigung, einen der Bewegungsräume als Kindergartengruppe nutzen zu dürfen. Damit ist bald Schluss, „das Ziviltechnikbüro Litschauer ist mitten in der Planung für eine Aufstockung des Kindergartens“, berichtet Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP.

Eine Aufstockung ist notwendig, um keine wertvollen Flächen im Garten zu verlieren, denn auch hier gibt es ein vorgeschriebenes Mindestmaß des Landes.

Christian Jeitler, Leiter des Gemeindebauamtes, erläutert: „Für den Betrieb von acht Gruppen brauchen wir zwei Bewegungsräume. Der Statiker prüft gerade, welche Raumaufteilung machbar und sinnvoll ist“. Dazu wird auch das Raumkonzept des Kindergartens generell unter die Lupe genommen, dabei kommt überraschendes zutage. „Ein Raum, der zentral liegt, wurde bis dato kaum vom Kinderartenpersonal genutzt. Es ist gut vorstellbar, dass hier das neue Büro der Kindergartenleiterin wird“, sagt Jeitler.

Im Endausbau verfügt der Kindergarten über acht Gruppen, das ist das Maximum, was an einem Standort möglich ist. Dalos ist überzeugt, dass die Lösung eine gute ist: „Ein Neubau ist aus Kostengründen von Anfang an nicht infrage gekommen. Wir werden uns die Situation der Freiflächen genau ansehen, auch im Bereich der benachbarten Jubiläumshalle. Da gibt es noch Flächen, die eventuell für die Kinder adaptiert und verwendet werden können.“ Geschätzte Baukosten: 750.000 Euro.