Gumpoldskirchen/Kottingbrunn: Figuren mit Tiefgang

Theaterpädagogin Sabine Dissauer, bekannt aus den Musical-Produktionen der Kulturszene Kottingbrunn, startete in der Gumpoldskirchner Adventure Golf Anlage mit ihrem Solo-Programm „jössas! Frühlingserwachen!“ durch.

Das „Körpertheater“ hat Dissauer in Zusammenarbeit mit Regisseur und Musiker Christian Suchy, bekannt aus der BeyondBühne Baden, entwickelt: „Die Geschichten und die insgesamt vier Figuren sind bei den Proben aus improvisierten Geschichten gewissermaßen aus meinem Körper herausgewachsen“.

Figuren haben sich durch Improvisationen entwickelt

In dem Stück gibt es keine vorgefertigten Texte, die beiden Künstler haben die Figuren bei den Probearbeiten entwickelt. Dissauer erzählt Geschichten, die ihr „begegnet sind“ oder transformiert ihre eigene Lebensgeschichte: Ein großer Monolog, in dem unerwartet weitere Figuren auftauchen und der ganz ohne Firlefanz verzaubert. Mit diesem Erzähltheater will Dissauer als Madame Elfie „Erinnerungen wecken: Durch das, was ich erzähle und wie ich es erzähle, soll das Stück in Erinnerung bleiben“. Das Motto dabei: „Der Flieder färbt nicht ab, aber Menschen hinterlassen eine Schneckenschleimspur in unseren Leben.“

Das Stück ist für niemanden anderen nachspielbar, es ist einzigartig, weil es aus Figuren entstanden ist, die sich aus der Person Dissauers selbst herausentwickelt haben: „Nur diese Personagen selbst können die Geschichte erzählen.“

Künstlerisch schwebt Dissauer ein Zyklus vor: „Es wird eine große Frauengeschichte. Im aktuellen, ersten Teil, dem Frühlingserwachen, geht es um die Kindheit, die kindliche Naivität der Protagonistin.“

Suchy, der in seinen Arbeiten die Dialektsprache mit Akkordeon-Begleitung, Licht und Körpersprache zu einer eigenen Theaterform verbindet, sieht „die Körperarbeit als Basis meines Theaters: Am Beginn steht eine Figur, die durch körperliche Veränderungen der Darstellerin entsteht“.

Persönlichkeiten werden komponiert

Durch intensive Körperübungen hilft Suchy bei der Entwicklung einer Selbstwahrnehmung, die den gesamten Ausdruck verändert: „So entstehen Persönlichkeiten, die pseudoreal sind – eigentlich werden sie komponiert. Die Schauspielerin verwandelt sich in eine andere Körperlichkeit, die es in Wirklichkeit geben könnte.“

Bei den Proben mit Dissauer ist noch etwas Spannendes passiert: „Zu den Improvisationen sind Texte und Lieder entstanden.“

Die Aufführungen sind witzig, haben Tiefgang und sprechen auch Tabuthemen wie weibliche Schönheitsideale an. Weitere Spieltermine: Theater in der Ruckergasse am 7., 8., 9. Juni und am 7. Juli in der Kulturszene Kottingbrunn.

