Stadtgalerie: Heiterer Herbst steht auf dem Programm

Mit gleich fünf Kabarett-Highlights wartet die Stadtgalerie in diesem Herbst auf. „Unser Kabarett.HERBST Abo 2023 hat heuer besondere „Gustostückerln“ zu bieten undbesteht größtenteils aus noch nie gespielten Programmen“, ist Doris Pikisch mit dem Programm mehr als zufrieden. Publikumslieblinge, wie Ö1 Radiodoktor Ronny Tekal, Markus Hauptmann, Eva Maria Marold und Herbert Steinböck sind bewährte Stimmungsgaranten. Und die „Comedy Hirten“ vertrauen bei ihrem Neustart auf die Loyalität des Publikums.

Den Auftakt macht am 27. September das Medizinkabarett von Peter und Tekal, das unter dem Titel „WechselWirkung“ in der Stadtgalerie Mödling Niederösterreich-Premiere feiert. Eine Schulfeier, die von einem Elternverein jäh unterbrochen wird, nimmt Markus Hauptmann am 11. Oktober als Volksschullehrer aufs Korn. Das tut er, indem er in 13 verschiedene Rollen schlüpft.

Um Liebe und Tod und Atemnot geht es am 19. Oktober bei Eva Maria Marold in ihrem neuen Programm „Radikal Inkonsequent“. Die Burgenländerin lädt zu einem persönlichen Abend mit ihren ureigensten Interpretationen bekannter Lieder – von A wie ABBA und Z bis Zappa. Auf der Bühne wird Marold von Andi Pilhar am Keyboard und Goran Mikulec an der Gitarre begleitet.

Am 14. November melden sich die „Comedy Hirten“ aus ihrem Home-Office zurück. Mit vielen Gesichtern und neuen Parodien präsentieren sie sich in ihrem neuen Programm „100 % - die Comeback-Show“.Peter Moizi, Rolf Lehmann, Herbert Haider und Christian Schwab freuen sich auf den gemeinsamen Neustart mit ihrem Publikum.

Das „Weihnachts-Best-Of“ wird von Herbert Steinböck mit weihnachtlichen Geschichten und Gschichtln über das Fest der Festln am 28. November präsentiert. Es heißt natürlich wieder: „Wien Hütteldorf, Wien Hütteldorf“, und schon ist man bei der legendären ÖBB-Weihnachtsfeier dabei, wo alles aus dem Gleis gerät.

Der Vorverkauf für das Kabarett.HERBST ABO 2023 läuft bereits unterkarten@dieStadtgalerie.at oder per Telefon unter 0660 / 8 2340 10 jeweils Dienstag bis Freitag 9.30 bis 12.30 Uhr. Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.