Sturer Neuzugang im Vösendorfer Tierschutzhaus

Werbung

Stute Ilse wurde kurz vor der geplanten Schlachtung gerettet und kam als Zweitesel zu Flori. Was der Besitzer nicht wusste: Ilse war hoch trächtig, wenig später kam Meki zur Welt. Seither sind die drei unzertrennlich. „Wir sind froh, auch diesen Eseln einen Platz bei uns geben zu können", betonte Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl.

Der Spruch „Stur wie ein Esel“ passe gut zu dem Trio, meinte er, denn "der Weg vom Transporter in ihre neue Box hat einiges an Zeit in Anspruch genommen hat“. Eigentlich seien Esel gar nicht stur, sondern "sehr intelligent und gehen daher einfach kein Risiko ein", erklärte Scheidl. Das, was oft als stur interpretiert werde, bedeute nichts anderes als "wohl überlegt", ergänzt Scheidl.

Insgesamt kümmert sich Tierschutz Austria nun um vier Pferde und drei Esel. Generell bietet das Tierschutzhaus derzeit über 1.500 Tieren ein liebevolles vorübergehendes Zuhause.

www.tierschutz-austria.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.