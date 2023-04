Brücken schlagen in Nürnberg

Grundthema des von mehreren Stellen geförderten Projektes war es, Brücken über die Nationalitäten hinweg zu schaffen, Vorurteile abzubauen und den Grundstock für mögliche Freundschaften zu legen. Als Basis dafür diente die Auseinandersetzung mit Nürnberg und seiner Geschichte, insbesondere während des Nationalsozialismus'. Um einen guten Überblick zu bekommen, stellten die deutschen Schüler eine Stadtführung durch Nürnberg zusammen - unter anderem ging es in das Reichstagsgelände, das Konzentrationslager in Flossenbürg und den „Saal 600“, in dem die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg abgehalten wurden.

Durch die Auseinandersetzung mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, etwaige Vorurteile und Ressentiments abzubauen und einander kennenzulernen. Die Aktivitäten beinhalteten auch ein Fotoprojekt, bei dem die Schüler für sie wichtige Orte fotografieren und gemeinsam künstlerische Fotos zum Thema „Freundschaft“ erstellen sollten. Schließlich beschäftigten sie sich mit den „Verkehrsschildern der Gerechtigkeit“, die bei einem Vorgängerprojekt gemeinsam mit mehreren europäischen Schulen und dem Papiertheater Nürnberg erarbeitet worden sind. Hierbei diskutierten die Teilnehmer über Gewalt, Vorurteile, Diskriminierung und wie man diesen vorbeugt.

