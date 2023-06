FLORA-Award ging in Perchtoldsdorf an Stiftung Blühendes Österreich

„Regionales Engagement für eine europäische Zukunft! Was benötigen wir für die Sicherung der Biodiversität in Europa?“ Diesen Fragen gingen bei einem hochkarätig besetzten Symposium Preisträger, Experten und Vertreter aus Landwirtschaft und Politik beim „Natura 2000 Local Event“ im Kulturzentrum Perchtoldsdorf nach.

Dass Perchtoldsdorf als Preisverleihungsort ausgewählt wurde, hängt ursächlich mit dem Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken und dessen Obfrau Irene Drozdowski zusammen. Denn das ehrenamtliche Engagement des Vereins wurde mit einem Natura-2000-Award belohnt. Der Verein wiederum arbeitet eng mit der Stiftung Blühendes Österreich zusammen. Und Blühendes Österreich setzte sich heuer gemeinsam mit BirdLife Österreich im Finale um den European Citizens‘ Award gegen 20 weitere Bewerber durch und holte für ihr Stiftungsprogramm FLORA, in das auch die Aktivitäten des Landschaftspflegevereins fallen, den Sieg erstmals nach Österreich. Blühendes Österreich unterstützt und stärkt mit FLORA bereits seit mehreren Jahren Gemeinden, Organisationen und Landwirte bundesländerübergreifend in Natura-2000- bzw. Europaschutzgebieten und wurde für diesen Einsatz in der Kategorie „Cross-Border Cooperation“ nominiert.

EU-Vertreter betonte die Motivation

Der EU-Vertreter und Koordinator des Natura-2000-Netzwerks der Europaschutzgebiete Frank Vassen betonte die Motivation für die Verleihung des Preises: „Das mit dem Natura-2000-Award ausgezeichnete FLORA-Projekt zeigt, dass durch die zielgerichtete Förderung verschiedener Akteurinnen und Akteure, wie z. B. Landwirtinnen und Landwirte, im Umweltschutzbereich auf Initiative eines Unternehmens langfristiger Naturschutz – auf 400 Hektar Fläche – erreicht werden kann.“

Große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang ehrenamtliches Engagement, wie auch Irene Drozdowski, Obfrau des Landschaftspflegevereins Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken und Natura 2000-Award Preisträgerin erläutert: „Die EU-Richtlinien zu Natura 2000 bilden eine sehr wichtige rechtliche Grundlage für den Naturschutz in Österreich. Für die tatsächliche Erhaltung der geschützten Lebensräume und Arten braucht es aber Verständnis, Begeisterung und Mithilfe der Menschen vor Ort. Die finanzielle Unterstützung von Bildungsaktivitäten und Pflegemaßnahmen durch die Naturschutzstiftung Blühendes Österreich gemeinsam mit öffentlichen Mitteln vor allem der Gemeinden war und ist hierfür in unserer Netzwerk Natur Region ein bedeutender Beitrag“.

Der Wissenschaftler des Jahres 2023 und Mitglied im Leitungsteam des Biodiversitätsrats Österreich Franz Essl unterstreicht die Bedeutung von Natura 2000 und dem zugehörigen Preis: „Schutzgebiete wie Natura 2000 sind enorm wichtig, sind sie doch das effizienteste und stärkste Instrument für die Erhaltung von Arten und Lebensräumen. Dass Blühendes Österreich mit seinen Partnerinnen und Partnern den Natura-2000- Award zum ersten Mal nach Österreich holen konnte, ist ein bedeutendes Zeichen für den Natur- und Biodiversitätsschutz hierzulande.“

Das Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 wurde von der EU eingeführt und soll den Arten- und Lebensraumverlust stoppen sowie die natürlichen Lebensräume Europas dauerhaft sichern. Das seit 31 Jahren bestehende Netzwerk umfasst mittlerweile 18 Prozent der europäischen Landfläche und neun Prozent der Meeresgebiete. Natura 2000 ist das größte Netzwerk an Naturschutzgebieten der Welt. Durch die Aktivitäten in den Natura-2000-Schutzgebieten werden nicht nur gefährdete heimische Pflanzen- und Tierarten geschützt, sondern auch 35 Milliarden Tonnen CO2 gespeichert. Somit trägt das Netzwerk Natura 2000 auch wesentlich zum Klimaschutz bei. Die rechtlichen Grundlagen für Natura-2000-Gebiete bieten die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutz-Richtlinie.