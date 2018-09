Im Rahmen der Euro-Info-Tour machte der Euro-Bus zum letzten Mal in diesem Jahr in Niederösterreich Halt. Am Europaplatz in Mödling nutzten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, Schilling-Münzen und Banknoten kostenlos in Euro zu tauschen.

Kaum zu glauben, auch 16 Jahre nach der Euro-Einführung lagert noch viel Geld in Schilling-Währung in so manchem Haushalt: 320.000 Schilling wurden in Mödling gewechselt.

Echtheit überprüfen durch Sicherheitsmerkmale

Ebenfalls Sinn der Euro-Info-Tour: Das Team bot Handelsangestellten Schulungen an. Direkt am Arbeitsplatz wurden die Sicherheitsmerkmale gecheckt.

Durch das „Fühlen-Sehen-Kippen“-Prinzip könne man eine Euro-Banknote einfach und ohne technische Hilfsmittel auf ihre Echtheit überprüfen, machten die Experten deutlich: Hält man den Geldschein gegen das Licht, lassen sich auf der linken Hälfte das Wasserzeichen und der Sicherheitsfaden sowie auf der rechten Hälfte das Porträtfenster erkennen. Beim Kippen verändert sich die Farbe der Smaragdzahl unten links von Grün zu Blau. „Das Wasserzeichen und den Sicherheitsfaden habe ich schon gekannt. Das Sicherheitsfenster ist mir aber neu“, merkte eine Verkäuferin an. „Auch nach über 30 Jahren in dem Beruf kann man immer noch was dazulernen“, erzählte eine Handelsangestellte.