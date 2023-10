Wachablöse in Mödling: „Gereizt, Verantwortung zu übernehmen“

Das „Gasthaus zum Brückl“ im Zentrum Neunkirchens war jedem ein Begriff. Martin Pieler, Sohn der legendären „Brückl-Wirtin“ Christa Pieler, die vor acht Jahren in Pension gegangen ist, ebenso. Ein Sportler durch und durch, der nach der Matura an der HAK Neunkirchen eben jene Leidenschaft mit dem Beruflichen verband. Er absolvierte die Pädagogischen Hochschule in Baden und startete an der Hauptschule in Gänserndorf die Lehrer-Karriere (Sport und Englisch). Das tägliche Pendeln wurde 2010 um etliche Kilometer kürzer, denn da wechselte Pieler an die Mittelschule Perchtoldsdorf.

Ab sofort ist die Strecke noch angenehmer zu bewältigen, denn der 38-Jährige hat die Leitung der EuropaSportMittelschule Mödling übernommen. „Ich nähere mich Schritt für Schritt meiner Heimatstadt“, schmunzelt der Neunkirchner. „Nein, im Ernst. Es hat mich gereizt, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin stolz, dass man mir diese Aufgabe übertragen hat.“ Die Schulschwerpunkte Sport und Informatik seien in Mödling nicht nur am Papier festgeschrieben, sondern würden gelebt werden. Zudem freut sich Pieler „auf das Netzwerken – vor allem im Sportbereich“. Dank der hervorragenden Vorarbeit von Vorgängerin Brigitte Luksch-Hoffelner, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat, „muss ich das Rad nicht neu erfinden. Sie hat mir in den wenigen Tagen, in denen ich sie begleiten durfte, viele Bausteine mitgegeben, welche mir das Einleben an dieser Schule sehr erleichtern werden“.

Dass die Kooperation mit den Schulpartnern und Vereinen gepflegt und ausgebaut werden soll, verstehe sich von selbst, sagt Pieler im NÖN-Gespräch. „Ich bin fest entschlossen, die EuropaSportMittelschule zu einem Ort zu machen, an dem nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern, wo alle Lehrenden und Lernenden ihre Leidenschaften ausleben können. Wir werden die Schule gemeinsam auf dem eingeschlagenen Weg in die Zukunft navigieren.“