Abstecher ins ORF-Zentrum

Zu Beginn wurden den Schülerinnen und Schülern der 4PK in Begleitung von Petra Seyfried die Aufnahmestudios des ORF vorgestellt. Besonders beindruckend wirkte das Studio, in dem die Fußballspiele moderiert werden, vor allem die technische Ausstattung war sehr bemerkenswert. Die Hauptkamera alleine hat 150.000 Euro gekostet. Bei der Belichtung war ebenfalls nicht gespart worden, man konnte in etwa 170 Scheinwerfer zählen, die den Raum perfekt ausleuchten. Anschließend ging es in eine riesige Aufnahmehalle, die die meisten sofort erkannten: der „Dancing Stars”-Ballroom.

Ebenso beeindruckend war das neue Bürogebäude von Ö3. Die Schülerinnen und Schüler wurden durch die verschiedenen Abteilungen geführt und erhielten auch Zutritt in ein Tonstudio, wo Moderator Andi Knoll wartete. Eine Schülerin durfte sogar „on air” mit ihm sprechen.