Auf der Suche nach Pflanzen, die sich im Kiental wohlfühlen

Eine kleine, aber sehr interessierte Gruppe engagierter Bürger und Bürgerinnen aus der Hinterbrühl folgte im Rahmen einer Exkursion, organisiert von Gemeinderat Hansjörg Preiss, ÖVP, den Ausführungen von Clemens Endlicher (Bundesforste) zum Thema „Bedrohung unseres traditionellen Waldbewuchses durch invasive Pflanzenarten (Neophyten)“. Im Rahmen einer Begehung am Rande der Kernzone „Kiental“ zeigte der Fachmann anhand von praktischen Beispielen die reale Existenz derartiger Pflanzen und verwies auf deren rasches Wachstum, unter anderem am Beispiel des Götterbaumes. Preiss erklärte: „Wir werden derartige Veranstaltungen auch in Zukunft anbieten und darauf hoffen, dass immer mehr Interessenten diese auch wahrnehmen und daran teilnehmen. Als Botschafter des Biosphärenparks Wienerwald freue ich mich über das Interesse.”