In Hennersdorf hieß es: „Reden wir über das Klima!“

Nach einem kurzen fachlichen Input zum Klimawandel und dessen Folgen, standen die rund 70 Besucher im Mittelpunkt, die Fragen stellen und Meinungen einbringen konnten. Dabei waren die Herausforderungen für die Gesellschaft, die Energiekrise und die derzeitigen Lieferengpässe für Photovoltaikanlagen im Fokus der Diskussion. Besonderes Augenmerk wurde auch daraufgelegt, dass der Konsument durch bewusstes Verhalten freiwillig, ohne, dass es einer gesetzlichen Vorschrift bedarf, vieles ändern kann. Sei es der Verzicht auf Konsumgüter, die freiwillige Reduktion des Tempos auf den Straßen, oder auch die bewusste Änderung der Ernährung - alle diese Maßnahmen reduzieren den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.

Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP, bedankte sich beim Vortragenden und seine sehr anschaulichen Ausführungen: „Ich danke Professor Karl Steininger für den hochinteressanten Vortrag, der uns wieder vor Augen geführt hat, wie wichtig es ist gegen die Ursachen des Klimawandels anzukämpfen. In der Diskussion wurde sehr deutlich, dass jeder einzelne durch nachhaltigere Lebensweise seinen Beitrag leisten kann.“ Auch die Gemeinde Hennersdorf will ihren Beitrag leisten, und zwar „mit dem kontinuierlichen Ausbau der Öffentlichen Verkehrsmittel, dem Anrufsammeltaxi, der geplanten Neuerrichtung der Hauptstraße, dem Anlegen von Blühwiesen und Trockenbeeten, und dem Setzen von Bäumen, haben wir in Hennersdorf schon vieles auf den Weg gebracht und projektiert. Alle diese Initiativen sind kleine, aber sehr wichtige Bausteine, um den Klimawandel aufzuhalten.“

