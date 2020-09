Alex K. kontert Donald T. .

Mit dem Klimawandel hätten die verheerenden Brände im Westen der USA nichts zu tun, meinte Präsident Donald Trump in der Vorwoche in einem Fernsehinterview. Anders in Europa. Beispielsweise in Österreich leben die Menschen in "Waldstädten", verfügen über "explosive Bäume" - und dennoch brenne der Wald selten. Diese Meldung konnte nicht unkommentiert bleiben. Schon gar nicht für Alex Kristan, Komiker, Kabarettist und Stimmenimitator aus Maria Enzersdorf.