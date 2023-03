VBS-Mödling: Kompetent in der Welt der SAP-Buchungen

Von September bis Februar wurde im Freigegenstand SAP an der Vienna Business School Handelsakademie Mödling im Hauptbuch und in den Nebenbüchern, Debitoren, Kreditoren und Kassabuch, verschiedene Buchungen geübt. Die Umsatzsteuervoranmeldung (UVA), offene Postenlisten und diverse Auswertungen sind aus dem Programm gezogen worden und auch Mahnläufe wurden gestartet. Das Anlegen und Bearbeiten von neuen Kunden, Lieferanten oder sonstigen Partnern des Unternehmens, als auch die einfache Navigation im System komplettierte die Ausbildung.

Externe Prüfung bravourös gemeistert

Im März folgte die externe Prüfung von SAP für das Zertifikat. Dies wurde von den Schülerinnen und Schülern in einer Stunde durchgeführt, wo sie einerseits knifflige Fragen zur Theorie beantworteten, als auch praktische Lösungswege darlegten. Von den zwölf Antrittskandidaten haben alle bestanden, vier davon mit einem ausgezeichneten Erfolg. Die Frischzertifizierten können nun in ihrem Lebenslauf nicht nur als Zusatzqualifikation das SAP R/3 anführen, sondern auch das S/4HANA, was von einer äußersten Flexibilität der Zertifizierten zeigt, da hier ein wesentlicher Unterschied in der Oberfläche als auch bei den Stammdaten besteht.

