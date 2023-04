Mehr Grün für die Gebäude

Die Stadtgemeinde Mödling lud im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Stadtplanung im Dialog“ zum Fachvortrag über Bauwerks-Begrünung ins Raiffeisen Forum. Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, sprach die einleitenden Worte, Thomas Szalay und Irene Zluwa von GRÜNSTATTGRAU sowie Gerhard Los, Energieberater bei der Energie- und Umweltagentur NÖ, referierten über die Möglichkeiten und Vorteile von Begrünungen. Die Stadt Mödling hat in den neuen Bebauungsbestimmungen bereits auf Bauwerksbegrünung gesetzt und diese genau geregelt.

Passend zum Fachvortrag ist noch bis 26. April der MUGLI (Mobil - Urban - Grün - Lebendig - Innovativ), ein mobile Experimentier- und Ausstellungscontainer von der ganzheitlichen Kompetenzstelle GRÜNSTATTGRAU in Mödling am Schrannenplatz zu sehen. Dieser macht Bauwerksbegrünung (Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung) erlebbar. Wissen wird via Informationstafeln über Technik, Ökonomie, Ökologie, Klima und Lebensqualität nähergebracht und das Leistungsspektrum von begrünten Gebäuden im Kontext Klimawandel und Energie aufgezeigt.

Möglichkeiten für Gespräche mit Expertinnen und Experten von GRÜNSTATTGRAU sowie der Mödlinger Verwaltung gibt es an folgenden Zeiten bei MUGLI am Schrannenplatz:

Samstag, 15. April, 11 - 13 Uhr

Dienstag, 18. April, 15 - 17 Uhr

Mittwoch, 19. April, 12 - 14 Uhr

Donnerstag, 20. April, 15 - 18 Uhr

Freitag, 21. April, 11 - 13 Uhr - Experten von GRÜNSTATTGRAU vor Ort

Samstag, 22. April, 11 - 13 Uhr

Dienstag, 25. April, 15 - 17 Uhr

Mittwoch, 26. April, 12 - 14 Uhr

www.moedling.at/mugli

gruenstattgrau.at

www.moedling.at/bebauungsbestimmungen

