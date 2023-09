Autos in Brand gesetzt

Wie jetzt bekannt wurde, sind in der Nacht auf Sonntag gleich drei Autos im Ortsgebiet, in der Mödlinger Straße und in der Dr. Ignaz Weber-Gasse, in Flammen aufgegangen. Alle Fahrzeuge waren unversperrt. Die Polizei startete in den Sozialen Medien einen Fahndungsaufruf und geht davon aus, dass „die Brände vorsätzlich herbeigeführt wurden“. Gemäß den Ermittlungen des Landeskriminalamtes und eines Sachverständigen der Brandverhütungsstelle Niederösterreich sei „davon auszugehen, dass die vorsätzliche Einbringung einer Zündquelle in allen drei Fällen" vorliege, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag dazu mit. Obwohl die Autos nicht zur Gänze ausbrannten, liegt die Gesamtschadenssumme dürfte „im mittleren fünfstelligen Eurobetrag", ergänzten die Ermittler.

Die Guntramsdorfer Feuerwehr rückte mit 21 Mitgliedern in vier Fahrzeugen - davon drei Tanklösch- bzw. Hilfeleistungsfahrzeuge – zum Brand in der Mödlinger Straße aus, wo der Innenraum eines Citroen in Flammen stand. Kommandant Roman Janisch war selbst vor Ort: „Vor uns war bereits eine Polizeistreife da und hat den Großteil des Feuers mit einem Pulverlöscher gelöscht.“ Ein Atemschutztrupp der Florianis führte dann noch Nachlöscharbeiten durch, klemmte die Batterie des Autos ab und machte Kontrollen mit der Wärmebildkamera: „Es war ein unkomplizierter Einsatz. Es waren keine Menschen im Fahrzeuginnenraum, nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet und wir konnten wieder einrücken.“

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, sieht „kein Sicherheitsrisiko für den Ort und hat vollestes Vertrauen in die Exekutive: Ich verlasse mich auf die Ermittlungen und dass die vorliegenden Verdachtsmomente zur Aufklärung führen“.

Die Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsbereich Brand, unter der Telefonnummer 059133-30 3333.