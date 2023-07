Bahnhofplatz Mödling: Fahrraddieb geschnappt

Ein 36-jähriger Slowake soll am 18. Juli kurz nach Mitternacht ein Mountainbike, das am Bahnhofplatz in Mödling versperrt abgestellt war, gestohlen haben. Der Verdächtige habe das Fahrradschloss aufgebrochen und sei geflüchtet, berichtete ein Zeuge, der sofort die Polizei verständigte.

Aufgrund der Täterbeschreibung hatte die Fahndung rasch Erfolg. Bedienstete der Polizeiinspektion Mödling nahmen den Slowaken in Maria Enzersdorf fest und stellten neben dem Rad und dem Werkzeug auch diverse Utensilien für den Suchtgiftkonsum sicher. Der nicht geständige Slowake wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt eingeliefert.

Der rechtmäßige Besitzer des Mountainbikes konnte bislang noch nicht ausgeforscht werden. Bitte mit der Polizeiinspektion Mödling, Telefonnummer 059133-3330, Kontakt aufnehmen.