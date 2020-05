Beamte der Polizeiinspektion Mödling führen seit Mitte Februar Erhebungen gegen eine junge Tätergruppe durch, die im Verdacht steht, Raubüberfälle auf zwei Jugendliche begangen zu haben.

Ein Afghane (17) mit Wohnsitz in Münchendorf, ein Biedermannsdorfer (15), ein Mödlinger (16) sowie drei bislang unbekannte Verdächtige sollen am 16. Februar am Park & Ride-Parkplatz in der Tamussino-Straße von einem Wiener Neudorfer (15) und einem Perchtoldsdorfer (14) gewaltsam Geld gefordert haben. Für den Perchtoldsdorfer setzte es sogar einen Faustschlag ins Gesicht, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Jetzt ist es den Ermittlern gelungen, die anderen drei Verdächtigen auszuforschen. Alle (zwischen 16 und 20) wohnen in Wien-Liesing und wurden ebenfalls angezeigt.