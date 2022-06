Quintett waren im Bezirk Mödling auf Einbruchstour

Werbung Jobtipp Anzeige Schulhaus Sta.Christiana Rodaun sucht Facility Management Allrounder

Nach einem vertraulichen Hinweis und der von den Beamten der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Mödling geführten Ermittlungen konnten zwei Jugendliche aus Wien als Beschuldigte wegen zahlreicher Einbruchsdiebstähle ausgeforscht und für beide Wohnungen eine Anordnung zur Hausdurchsuchung erwirkt werden. Jede Menge Diebsgut wurde sichergestellt, zudem gingen drei weitere Mittäter, darunter auch ein Mödlinger, ins Netz.

Die strafbaren Handlungen wurden hauptsächlich von 2020 bis Februar 2022 in verschiedensten personellen Konstellationen in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark begangen. Es konnten 67 Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden – die vor allem in Feuerwehrgebäude, Baustellen, Baustellencontainer, Schulen, unbenützte Hotels, Gastronomiebetriebe und gewerbliche Objekte begangen wurden. Gesamtschadenssumme: etwa 150.000 Euro.

