Live-Konzert von Voodoo Jürgens in der Badner Bahn

Premiere auf Schiene. Voodoo Jürgens („Heite grob ma Tote aus“) tritt in einer exklusiven Solo-Show live in einer fahrenden Badner Bahn auf. Das sogenannte „Tischerlkonzert“ findet erstmals am 23. Juni ab 20.30 Uhr statt und dauert etwa eine Stunde. Zentraler Einstiegspunkt für die Konzertgäste ist bei der Haltestelle Karlsplatz beim Resselpark in der Wiener Innenstadt.

Auf der Strecke von der Wiener City nach Inzersdorf und retour wird Voodoo Jürgens für seine Fans in einem Sonderzug der Badner Bahn seine Hits zum Besten geben. Der österreichische Sänger und Songwriter hat schon drei Studioalben veröffentlicht und ist eine etablierte Größe in der heimischen Musikszene.

Die Tickets für das Solo-Konzert sind stark limitiert, der Verkauf startet am 15. Mai via Oeticket.

bit.ly/tischerlkonzert

