Note 1,8 für die Badner Bahn

Insgesamt nahmen 625 Personen an der Fahrgastbefragung teil. Am besten bewertet haben sie die Kategorien „Erkennbarkeit der Destination“, Sicherheit, den „Erwerb des Fahrausweises“ sowie „Kompetenz und Auftreten des Personals“. Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, ließ nicht unerwähnt: „Wir haben bei der Entwicklung der neuen Züge mehrere Wünsche der Fahrgäste aus früheren Befragungen umgesetzt. Etwa beim größeren Sitzplatzangebot oder der Klimatisierung der Züge. Natürlich sind die neuen Züge barrierefrei nutzbar. Wir wollen mit dem neuen Angebot auch jene ansprechen, die derzeit noch mit dem Pkw pendeln. Der Umstieg ist umweltfreundlich und schont die eigene Geldbörse.“

Teurer Sprit sorgt für mehr Fahrten mit der Badner Bahn

Interessante Ergebnisse brachte die Befragung hinsichtlich der Nutzung der Badner Bahn. 35 Prozent der Fahrgäste gaben an, die Badner Bahn seit der Taktverdichtung Ende 2020 im Streckenabschnitt von Wien Oper bis Wiener Neudorf öfter zu nutzen als davor. Immerhin 28 Prozent der Befragten gaben an, wegen der teuren Spritpreise öfter mit der Badner Bahn zu fahren. Für 17 Prozent war das flächendeckende Parkpickerl in Wien ein Grund, öfter mit der umweltfreundlichen Bahn zu fahren. Fast die Hälfte der Fahrgäste nutzt die Badner Bahn für den Weg von bzw. zur Arbeit, weitere 18 Prozent nutzen sie für den Schulweg.

Erst seit wenigen Wochen ist die neue Generation der Badner-Bahn-Züge im Einsatz. Die neuen Garnituren punkten vor allem mit mehr Sitzplätzen, Barrierefreiheit, Klimatisierung und damit insgesamt mehr Komfort für die Fahrgäste. Im Laufe des Frühjahrs werden 18 der modernen Züge den Betrieb aufnehmen.

