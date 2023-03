Seger auf Ukraine-Hilfstour: „Ja, ich würde es sofort wieder machen“

NÖN: Wie kam es dazu, dass Sie als Busfahrer unterwegs in die Ukraine waren?

Alexander Seger: Laxenburgs Bürgermeister David Berl hat vor Jahren bei uns in der Fahrschule den Lkw-Führerschein gemacht. Deshalb hat er mich gefragt, ob man mit dem Lkw-Schein – wie damals möglich – einen Bus lenken darf. Ich habe ihm gesagt, dass das heute nicht mehr funktioniert. Schließlich habe ich gemeint: Wenn ihr keinen Fahrer findet, dann hätte ich einen. Mich. Und kurz darauf habe ich mir den Termin eingetragen.

Haben Sie überlegt, was Sie auf dieser Tour alles erwarten könnte?

Seger: Natürlich hat man die schrecklichen Bilder, die täglich ins Haus geliefert werden, vor Augen. Irgendwie habe ich meinen Einsatz als Art Wiedergutmachung – den Abschluss eines Kapitels – gesehen. 1990 war ich als Rot-Kreuz-Zivildiener drauf und dran, einen Anhänger mit Hilfslieferung nach Rumänien zu transportieren. Damals durften Zivis aber nicht ins Ausland. Diese Hilfslieferung habe ich jetzt nachgeholt.

Ihr habt nicht nur Hilfsgüter, sondern auch Fahrzeuge in die Ukraine überstellt. Mit welchen Schwierigkeiten ist die Einreise – in eurem Fall von Zahony in Ungarn über die Theiß-Brücke nach Solomonowo in die Ukraine – verbunden?

Seger: Der ukrainische Botschafter hat zum Glück im Vorfeld vieles geregelt. Ohne diese Unterstützung wären wir bei der Einreise sicher länger als die sechs Stunden gestanden, bis alle Formalitäten erledigt waren. Eigentlich keine Dauer, wenn ich an eine private Reise denke, wo ich an der Grenze Kasachstan – Usbekistan 13 Stunden gewartet habe.

Welche Eindrücke haben Sie vom Kriegsgebiet mitbekommen?

Seger: Keine. Die Übergabe der Fahrzeuge und das Umladen der Hilfsgüter haben wir wenige Hundert Meter nach der Grenze bei einer Tankstelle erledigt. Kurz vor Mitternacht waren wir wieder in Ungarn, wo wir übernachtet haben.

Was nehmen Sie persönlich von dieser Tour mit?

