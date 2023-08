Erneut kein Durchkommen mit Klein-Lkw

Bereits mehrfach musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf in den vergangenen Jahren zur Unterführung am SCS-Ring Richtung A2-Mödling-Ausfahrt ausrücken, um feststeckende Fahrzeuge zu bergen, so auch am Freitagabend. Dieses Mal musste ein Kleintransporter aus der Unterführung, die nur für Fahrzeug mit einer Höhe bis 2,30 Meter passierbar ist, „befreit“ werden. Da die Gefahr bestand, dass der stark beschädigte Kofferaufbau während der Bergung zerfiel, wurden zwei Spanngurte am Aufbau bzw. Fahrzeug angebracht, erklärte Einsatzleiter Martin Billensteiner.

Danach folgten Routinehandgriffe: Auslassen der Luft aus den Reifen, Anschlagen der Seilwinde am Fahrzeug, Rückzug des Fahrzeuges aus der Unterführung und erneutes Befüllen der Reifen mit Druckluft. Aufgrund der starken Beschädigung wurde der Kleintransporter vor dem Abtransport durch die 12 ausgerückten Feuerwehrmitglieder vor Ort entladen.