Hilfswerk Laxenburg: Neues Auto ab sofort im Dienst

Die Organisation des Festes lag in den bewährten Händen des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Michael Berl. Die Dramaturgie war gut gewählt: Vereinsobmann Altbürgermeister Robert Dienst hatte eben den nagelneuen Skoda Fabia im Wert von 16.400 Euro an die stellvertretende Pflegemanagerin Yvonne Samer, verantwortlich für die Station „Hilfe und Pflege daheim“ übergeben, da unterbrach ein kräftiger Regenguss das Fest kurzfristig. Die Gäste flüchteten in den Gemeindesaal, exakt 15 Minuten später feierten die Besucherinnen und Besucher im Garten weiter.

Robert Dienst bedankte sich bei allen Sponsoren, die den Ankauf des Autos erst möglich gemacht haben: „Das ist einmal mehr der Beweis, dass Wohltätigkeit auch in Zeiten wie diesen einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Großspenden des Vereins '1. Oldtimer Club Hennersdorf' sowie des Vereins '60aufwärts Münchendorf' dokumentieren das ebenso wie die vielen Spenden unserer Mitglieder und Unterstützer oder eben auch die Besucherinnen und Besucher unserer karitativen Veranstaltungen.“

Laxenburgs Bürgermeister David Berl, ÖVP, zeigte sich vom Engagement des Hilfswerks begeistert und dankte mit den Worten „Natürlich ist eine so tolle Veranstaltung nur möglich, wenn ein engagiertes Team das Ziel nicht aus den Augen verliert, nämlich Mitmenschen in herausfordernden Lebenssituationen zu begleiten und zu unterstützen.“

Das Einsatzgebiet des Vereins Hilfswerk Laxenburg im Bezirk Mödling umfasst die Gemeinden Achau, Biedermannsdorf, Hennersdorf, Laxenburg, Münchendorf und Vösendorf. „Zeit schenken“ im Rahmen des Besuchsdienstes, kleine handwerkliche Dienstleistungen im Haushalt durch die „mobile HILFSWERKstätte“ oder auch die vielen Veranstaltungen im „normalen“ Jahreszyklus – allesamt natürlich auf ehrenamtlicher Basis – bereichern das Leben von Einzelpersonen und Familien in den Gemeinden ebenso wie sie für das Kennenlernen, die nachbarschaftliche Unterstützung und das Miteinander hilfreich und wertvoll sind. Im Bereich Ehrenamt sind derzeit ca. 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie 150 unterstützende Mitglieder des Vereins Hilfswerk Laxenburg im Einsatz.

Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Bezirke Mödling und Schwechat

Das Team von „Hilfe und Pflege daheim“ des NÖ Hilfswerk betreut vom Standort Laxenburg mit 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern insgesamt 20 Gemeinden in den Bezirken Mödling und Schwechat aktuell 320 Kundinnen und Kunden. Das Angebot reicht von Hauskrankenpflege über Heimhilfe, mobile Pflegeberatung, mobile Physiotherapie/Logopädie, Hilfe bei Demenz, Essen auf Räder bis hin zum Notruftelefon. Darüber hinaus stehen zurzeit 109 Notruftelefone im Einsatz. Yvone Samer betonte: „Um all diese Einsätze sicher und zeitgerecht durchführen zu können, ist ein geeigneter Fuhrpark das Um und Auf. Dass durch den neuen Skoda Fabia nun insgesamt 46 Fahrzeuge zur Verfügung stehen, ist einmal mehr eine wesentliche Unterstützung für unser Team.“